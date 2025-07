Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe scheitern an zwei Zigarettenautomaten

Erfurt (ots)

Am Sonntag wurden der Polizei in Erfurt zwei beschädigte Zigarettenautomaten gemeldet. Gegen 06:00 Uhr hatten sich zwei Unbekannte an einem Automaten in der Riethstraße zu schaffen gemacht. Einer der Täter versuchte, die Abdeckung gewaltsam aufzuhebeln, während sein Komplize das Umfeld beobachtete. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und verständigte die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Beamten flüchteten die Täter ohne Beute. Ein weiterer beschädigter Automat wurde am Nachmittag in der Gneißenaustraße gemeldet. Auch hier versuchten Unbekannte, die Abdeckung aufzubrechen, blieben jedoch ebenfalls erfolglos. An beiden Automaten entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell