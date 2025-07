LPI-SHL: In der Kurve gestürzt

Bad Salzungen (ots) - Im Rahmen der Ermittlungen der Suhler Kriminalpolizei zu einem Raubüberfall auf eine Spielothek in der Salzunger Straße in Merkers am 18.07.2025 konnten die Beamten vier dringend tatverdächtige Personen im Alter von 26 bis 42 Jahren namhaft machen. Am Mittwoch (30.07.2025) führten die Ermittler im Zusammenarbeit mit Spezialkräften des Thüringer Landeskriminalamtes einen Einsatz durch, der zur vorläufigen Festnahme der Personen im Stadtgebiet von ...

