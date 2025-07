Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines KFZ Kennzeichens

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Kammerborn, Buchenbergstraße (Nähe Inselstraße), zwischen Freitag, dem 18.07.2025, 18:00 Uhr und Montag, dem 21.07.2025, 12:00 Uhr. Bislang unbekannte Täter entwendeten das KFZ Kennzeichen eines ordnungsgemäß, am Fahrbahnrand, geparkten Anhängers eines 38- jährigen aus Berlin. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 30 Euro. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

