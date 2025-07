Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alleinbeteiligt von Straße abgekommen - Fahrer leicht verletzt

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau/ OT Wachenhausen, Montag, 21.07.2025, 13.50 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 35-jähriger Mann kam am Montagmittag auf regennasser Fahrbahn mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht.

Gegen 13.50 Uhr befuhr der Mann mit seinem PKW von Wachenhausen kommend in Richtung Suterode. In einer dortigen Rechtskurve kam der PKW ins Rutschen, in dessen Folge er nach rechts von der Fahrbahn ab kam. Durch den Unfall wurde der 35-jährige Fahrer leicht verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 4000,00 Euro.

