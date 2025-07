Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwere Brandstiftung - Festnahme erfolgt

Zella-Mehlis (ots)

Mittwochnacht brannte es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße in Zella-Mehlis aus zunächst ungeklärten Gründen. Die Brandursachenermittler der Suhler Kriminalpolizei stellten fest, dass vorsätzliche Brandstiftung Ursache des Feuers war. Durch den 27-jährigen Wohnungsinhaber wurde Feuer gelegt. Er selbst zog sich eine Rauchgasvergiftung zu, andere Bewohner des Hauses kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Das Wohnhaus musste komplett evakuiert werden. Beamte der Suhler Kriminalpolizei nahmen den Mann Mittwochnachmittag vorläufig fest. Er wurde am heutigen Donnerstag (31.07.2025) dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Richter ordnete die einstweilige Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung an. Die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung laufen weiter.

