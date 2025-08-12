POL-NOM: Briefkasten beschädigt
Northeim (ots)
Northeim OT Sudheim, Schuhstraße, Samstag, 09.08.2025, 14.00 Uhr bis Montag, 11.08.2025, 09.10 Uhr
SUDHEIM (Wol)
Im Zeitraum von Samstag ca. 14.00 Uhr bis Montag ca. 09.10 Uhr hat eine unbekannte Person einen Briefkasten einer Kfz-Werkstatt in der Schuhstraße in Sudheim beschädigt. Die Person hebelte den Briefkasten mit einem unbekannten Gegenstand auf. Gegenstände wurden nicht gestohlen.
Der Sachschaden wird auf ca. 50 Euro geschätzt.
Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.
