PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Briefkasten beschädigt

Northeim (ots)

Northeim OT Sudheim, Schuhstraße, Samstag, 09.08.2025, 14.00 Uhr bis Montag, 11.08.2025, 09.10 Uhr

SUDHEIM (Wol)

Im Zeitraum von Samstag ca. 14.00 Uhr bis Montag ca. 09.10 Uhr hat eine unbekannte Person einen Briefkasten einer Kfz-Werkstatt in der Schuhstraße in Sudheim beschädigt. Die Person hebelte den Briefkasten mit einem unbekannten Gegenstand auf. Gegenstände wurden nicht gestohlen.

Der Sachschaden wird auf ca. 50 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 09:29

    POL-NOM: Kind verletzt sich bei Unfall

    Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Lauenförder Straße, Montag, 11.08.2025, 17.15 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) Am Montag gegen 17.15 Uhr befuhr eine 77-jährige Autofahrerin aus Bovenden die Hannoversche Straße in Nörten-Hardenberg und bog nach links in die Lauenförder Straße ab, als eine 13-Jährige aus Bovenden mit einem Fahrrad den Fußgängerüberweg querte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 09:24

    POL-NOM: E-Scooter übersehen

    Northeim (ots) - Moringen, Frühlingsweg, Montag, 11.08.2025, 15.30 Uhr MORINGEN (Wol) Am Montag gegen 15.30 Uhr beabsichtigte ein 36-jähriger Autofahrer einen Kundenparkplatz zu verlassen, um auf den Frühlingsweg einzubiegen. Dabei übersah er eine von rechts kommende 28-jährige E-Scooter-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Auf dem E-Scooter befand sich zudem 3-jähriger Junge. Durch den Zusammenstoß wurde die 28-Jährige leicht verletzt und nach ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 08:28

    POL-NOM: Verglaste Hauseingangstür beschädigt

    Northeim (ots) - Northeim OT Sudheim, Schuhstraße, Samstag, 09.08.2025, 13.50 Uhr bis Montag, 11.08.2025, 08.40 Uhr SUDHEIM (Wol) Im Zeitraum von Samstag ca. 13.50 Uhr bis Montag ca. 08.40 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung einer Hauseingangstür in der Schuhstraße in Sudheim. Die unbekannte Person beschädigte die verglaste Hauseingangstür eines Schuhladens mit Steinen. Dadurch kam es zu mehreren beschädigten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren