POL-NOM: Verglaste Hauseingangstür beschädigt
Northeim (ots)
Northeim OT Sudheim, Schuhstraße, Samstag, 09.08.2025, 13.50 Uhr bis Montag, 11.08.2025, 08.40 Uhr
SUDHEIM (Wol)
Im Zeitraum von Samstag ca. 13.50 Uhr bis Montag ca. 08.40 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung einer Hauseingangstür in der Schuhstraße in Sudheim. Die unbekannte Person beschädigte die verglaste Hauseingangstür eines Schuhladens mit Steinen. Dadurch kam es zu mehreren beschädigten Stellen an der Tür.
Der Sachschaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt.
Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.
