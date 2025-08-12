PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verglaste Hauseingangstür beschädigt

Northeim (ots)

Northeim OT Sudheim, Schuhstraße, Samstag, 09.08.2025, 13.50 Uhr bis Montag, 11.08.2025, 08.40 Uhr

SUDHEIM (Wol)

Im Zeitraum von Samstag ca. 13.50 Uhr bis Montag ca. 08.40 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung einer Hauseingangstür in der Schuhstraße in Sudheim. Die unbekannte Person beschädigte die verglaste Hauseingangstür eines Schuhladens mit Steinen. Dadurch kam es zu mehreren beschädigten Stellen an der Tür.

Der Sachschaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

