POL-NOM: Fahren ohne Versicherungsschutz ( E-Scooter)
Bad Gandersheim (ots)
(Me) 37574 Einbeck, OT Kreiensen, Bahnhofstraße. Zeit: Sonntag, 10. August 2025, 20:30 Uhr. Ein 21-jähriger Einbecker befuhr mit seinem E-Scooter die Bahnhofstraße in Kreiensen und er wurde angehalten und kontrolliert. Die Kontrolle bzw. Überprüfung ergab, dass der E-Scooter nicht versichert war. Es wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.
