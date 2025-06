Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 26.06.2025

++Verkehrsunfall mit fünf Verletzten++Diebstahl aus Pkw++Verkehrsunfall zwischen Radfahrern++Einbruch in Kellerräume++

Moormerland - Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Zu einem Verkehrsunfall mit fünf Verletzten kam es am gestrigen Mittwoch gegen 09:23 Uhr auf der Deichlandstraße. Ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus Moormerland befuhr die L2 in Fahrtrichtung Neermoor. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr nach rechts auf den Grünstreifen. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrzeugführer und eine 36-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 29-jähriger Beifahrer aus Emden, eine 43-jährige aus der Schweiz und ein 4-jähriges Kind wurden schwer verletzt. Der 4-jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die weiteren verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Deichlandstraße war für die Unfallaufnahme und Bergung bis etwa 14:00 Uhr voll gesperrt.

Leer - Diebstahl aus Pkw

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, den 18.06.2025, und Donnerstag, den 19.06.2025, kam es zu einem Diebstahl aus einem Pkw an der Straße An den Gärten in Leer. Bislang unbekannte Täterschaft entwendete eine Handtasche mit Bargeld und weiteren Wertgegenständen aus einem Pkw KIA Niro in weiß. Zeugen, die Hinweise zu Tat und /oder Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Verkehrsunfall zwischen Radfahrern

Am gestrigen Mittwoch gegen 13:15 Uhr kam es auf der Hauptstraße Ecke Elsterstraße zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 53-jähriger aus Emden beabsichtigte mit seinem Pedelec nach links einzubiegen. Ein bisher unbekannter Radfahrer fuhr von hinten auf das Pedelec auf. Durch die Kollision stürzte der 53-jährige und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Radfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Emden - Einbruch in Kellerräume

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Wielandstraße zu Einbrüchen in Kellerräume. Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und öffnete mehrere Kellerräume. Angaben zum Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

