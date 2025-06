Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 24.06.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Sachbeschädigung an Pkw++Einbruch in Bäckerei++Brand eines Pkw++Kennzeichendiebstahl++Exhibitionistische Handlung++

Moormerland - Sachbeschädigung an Pkw

Am Freitag, den 20.06.2025, zwischen 18:00 Uhr und 18:20 Uhr kam es in der Straße Am Kirchweg auf dem dortigen Parkplatz eines Verbrauchermarktes zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannter Täter zerkratzte die Beifahrerseite eines schwarzen Opel Corsa. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Moormerland - Einbruch in Bäckerei

In der Nacht von Sonntag, den 22.06.2025, auf Montag, den 23.06.2025, kam es zu einem Einbruch in eine Bäckerei in der Theodor-Heuss-Straße. Bisher unbekannte Täterschaft konnten sich über ein Fenster Zugang zum Gebäude verschaffen und Bargeld entwenden. Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Bunde - Brand eines Pkw

In der heutigen Nacht gegen 03:55 Uhr wurde die Feuerwehr und die Polizei über den Brand eines Pkw in der Wiesenstraße informiert. Der Pkw Skoda brannte vollständig aus. Personen wurden nicht verletzt. Die Ursache des Brandes ist noch ungeklärt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Bunde - Kennzeichendiebstahl

In der Nacht von Montag auf Dienstag im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 05:45 Uhr kam es zu einem Kennzeichendiebstahl in der Boenster Straße. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das Leeraner Kennzeichenpaar eines VW Golf in grau. Zeugen, die Angaben zu Tat und/oder Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hesel - Exhibitionistische Handlung

Am 18.06.2025 kam es gegen 17:50 Uhr auf der Stikelkamperstraße Ecke Bietzeweg zu einer exhibitionistischen Handlung zum Nachteil einer 16-jährigen aus Moormerland. Die 16-jährige war mit dem Fahrrad in Richtung Hesel unterwegs. Als sie die Einmündung Bietzeweg erreichte, trat eine männliche Person an das Fahrrad heran und entblößte sein Geschlechtsteil. Die männliche Person wird wie folgt beschrieben:

- normale Statur - 40 - 50 Jahre - Helle Haut, europäisches Aussehen - kurze graue Haare - Dunkle Hose - Viereckige Gürtelschnalle - blaues T-Shirt - keine Brille

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der verdächtigen Person geben können, werden gebeten, die Polizei zu kontaktieren.

