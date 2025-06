Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 25.06.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht++Brand++Sachbeschädigung++

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am gestrigen Dienstag gegen 13:00 Uhr kam es in Emden zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrerinnen mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Eine 46-jährige aus Emden befuhr mit ihrem Fahrrad die Brücke hinter dem Blumenpavillon in Richtung Bolardusstraße. Eine entgegenkommende Radfahrerin fuhr so weit rechts, dass es zum Zusammenstoß kam. Die 46-jährige stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Bei Eintreffen des Rettungswagens entfernte sich die Unfallverursacherin. Die Frau kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 20 Jahre - ca. 170 cm groß - schlank - lange blonde glatte Haare - blaue Jeans - grünes Damenfahrrad

Zeugen, die Hinweise auf die Radfahrerin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Emden - Brand

Am Dienstagabend gegen 22:30 Uhr kam es zu einem Brand von Papiermüllcontainern in einem Innenhof in der Straße Am Delft. Durch den Brand wurden zwei Container sowie eine Klimaanlage zerstört. Personen wurden nicht verletzt. Die Ursache des Brandes ist noch ungeklärt.

Nortmoor - Sachbeschädigung

Zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti kam es am Aussichtsturm Am Deich in Nortmoor. Bislang unbekannte Täterschaft besprühte den Turm von außen und innen mit verschiedenen Schriftzügen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

