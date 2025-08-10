PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - Radfahrerin leicht verletzt

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Altendorfer Tor, Einmündung Barumstraße

Freitag, 08.08.2025, 13:37 Uhr

EINBECK (schu)

Eine 74-jährige Einbeckerin befuhr mit ihrem Pkw VW Polo die Barumstraße und beabsichtigte im Einmündungsbereich zum Altendorfer Tor nach rechts abzubiegen. Hierbei übersah sie eine 58-jährige Einbeckerin, die mit ihrem Fahrrad das Altendorfer Tor in Richtung stadteinwärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß.

Die Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt und vorsorglich einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

An Fahrrad und Pkw entstand Sachschaden i.H.v. ca. 1.000,- EUR.

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
