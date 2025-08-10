Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Unter dem Pferdestiege, Samstag, 09.08.2025, 17:30 Uhr

Northeim (hot)

Am Samstag gegen 17:30 Uhr fuhr eine 59-jährige Fahrzeugführerin auf einem Parkplatz rückwärts und übersah eine 73-jährige Frau, die am Kofferraum ihres Fahrzeuges stand.

Die 73-jährige wurde zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt und erlitt eine Beinfraktur im Unterschenkel. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahe liegendes Krankenhaus verbracht.

An den Fahrzeugen entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell