POL-NOM: Holzschuppen durch Brand beschädigt
Uslar (ots)
Eschershausen, Am Malerberg, 09.08.2025, 14.00 Uhr - 15.23 Uhr
ESCHERSHAUSEN (st) - Brandermittlung
Aus bislang unbekannter Ursache gerät ein, an einer Garage eines 58 - Jährigen Geschädigten aus Eschershausen, angrenzender Holzschuppen in Brand. Ein Übergreifen des Feuers kann durch die eingesetzte Feuerwehr verhindert werden. Insgesamt waren 21 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Eschershausen und Uslar im Einsatz. Durch den Brand entsteht Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle
Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell