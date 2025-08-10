Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Holzschuppen durch Brand beschädigt

Uslar (ots)

Eschershausen, Am Malerberg, 09.08.2025, 14.00 Uhr - 15.23 Uhr

ESCHERSHAUSEN (st) - Brandermittlung

Aus bislang unbekannter Ursache gerät ein, an einer Garage eines 58 - Jährigen Geschädigten aus Eschershausen, angrenzender Holzschuppen in Brand. Ein Übergreifen des Feuers kann durch die eingesetzte Feuerwehr verhindert werden. Insgesamt waren 21 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Eschershausen und Uslar im Einsatz. Durch den Brand entsteht Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

