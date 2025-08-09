PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht mit einem schwer verletztem Kradfahrer

Bad Gandersheim (ots)

37589 Kalefeld, L525 zwischen Nienstedt und Westerhof, Samstag, 09.08.2025, 10:29 Uhr

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines silbernen SUV die L525 aus Westerhof kommend in Richtung Nienstedt. Im Bereich einer dortigen Linkskurve fuhr dieser in den Gegenverkehr, sodass ein entgegenkommender 55-jähriger Kradfahrer aus Bad Lauterberg nach rechts ausweichen musste. Hierbei kollidierte der Kradfahrer mit einer dortigen Schutzplanke und stürzte in einen Grünstreifen. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Kradfahrer wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden an dem Krad, der Schutzplanke und einem Leitpfosten. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/95390.(Wol)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

