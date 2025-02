POL-WES: Wesel - Nachtrag zur Vermisstenfahndung vom 11.02.2025 (13-Jährige gesucht) - Kind wurde aufgefunden

Moers (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 22 Uhr, und Dienstag, 16.30 Uhr, stahlen Unbekannte einen Pkw an der Hülsdonker Straße. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen gelben Audi-Coupe. Es führt das amtliche Kennzeichen DU-LH87 und stand auf dem Vorhof einer Autowerkstatt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sie bittet Zeugen, dass sie sich mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 in ...

mehr