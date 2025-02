Wesel (ots) - Am Dienstag um 15.07 Uhr belästigte ein 33-Jähriger mehrere Passanten in der Fußgängerzone auf der Hohe Straße. Polizeibeamte sprachen einen Platzverweis aus, dem der Weseler zunächst auch nachkam. Gegen 15.28 Uhr randalierte der 33-Jährigen erneut in einem Geschäft in der Apollopassage. Als ein Mitarbeiter ihn aufforderte, die Filiale zu verlassen, versuchte er, die Filialleiterin anzugreifen. Ein ...

