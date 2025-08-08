POL-NOM: Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Northeim (ots) - Northeim, Weißer Budenweg / Bundesstraße 3, Donnerstag, 07.08.2025, 16.25 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Donnerstag gegen 16.25 Uhr befuhr eine 36-jährige Northeimer mit einem Auto die Straße "Weißer Budenweg" und beabsichtigte nach rechts auf die B3 abzubiegen. Dabei übersah sie den von rechts kommenden 25-jährigen Fahrradfahrer aus Lamspringe (Kreis Hildesheim). Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer leicht. Der Gesamtschaden wird auf 2.500 ...

