POL-NOM: Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel
Uslar (ots)
Uslar, (go), Lange Straße, (Fußgängerzone), Donnerstag, der 07.08.2025, 11:15 Uhr. Eine 21- jährige Fahrerin eines Transporters fuhr im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl sie unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest bestätigte das. Eine Blutentnahme wurde veranlasst an und die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle
Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell