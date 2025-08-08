PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Uslar (ots)

Uslar, (go), Lange Straße, (Fußgängerzone), Donnerstag, der 07.08.2025, 11:15 Uhr. Eine 21- jährige Fahrerin eines Transporters fuhr im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl sie unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest bestätigte das. Eine Blutentnahme wurde veranlasst an und die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

