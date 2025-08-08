Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Sportgeräten aus Sporthalle

Northeim (ots)

Northeim, Schuhwall, Freitag, 01.08.2025, 20.00 Uhr bis Montag, 04.08.2025, 18.00 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am gestrigen Donnerstag wurde der Polizei gemeldet, dass es im Zeitraum von Freitag, den 01.08. ca. 20.00 Uhr bis Montag, den 04.08. ca. 18.00 Uhr zu einem Diebstahl aus einer Sporthalle in der Straße Schuhwall in Northeim kam.

Die unbekannten Personen gelangten auf bisher unbekannte Weise in die Sporthalle und konnten dort Sportgeräte entwenden. Dabei handelte es sich um Kettlebells, Gewichtsscheiben, Lang- und Kurzhanteln im Gesamtwert von ca. 1.600 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell