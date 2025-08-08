PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Sportgeräten aus Sporthalle

Northeim (ots)

Northeim, Schuhwall, Freitag, 01.08.2025, 20.00 Uhr bis Montag, 04.08.2025, 18.00 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am gestrigen Donnerstag wurde der Polizei gemeldet, dass es im Zeitraum von Freitag, den 01.08. ca. 20.00 Uhr bis Montag, den 04.08. ca. 18.00 Uhr zu einem Diebstahl aus einer Sporthalle in der Straße Schuhwall in Northeim kam.

Die unbekannten Personen gelangten auf bisher unbekannte Weise in die Sporthalle und konnten dort Sportgeräte entwenden. Dabei handelte es sich um Kettlebells, Gewichtsscheiben, Lang- und Kurzhanteln im Gesamtwert von ca. 1.600 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 10:16

    POL-NOM: Ohne Versicherung und unter Einfluss E-Scooter gefahren

    Northeim (ots) - Northeim, Teichstraße, Mittwoch, 06.08.2025, 18.05 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Mittwoch gegen 18.05 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen E-Scooter-Fahrer, der vor der Northeimer Polizeidienststelle auf der Teichstraße fuhr. Bei der Kontrolle konnte der 18-jährige Northeimer keinen gültigen Versicherungsschutz für den E-Scooter vorlegen. Zudem bestand der Verdacht, dass der 18-Jährige ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 10:01

    POL-NOM: Person bei Unfall schwer verletzt

    Northeim (ots) - Northeim OT Sudheim, Kreisstraße 414, Mittwoch, 06.08.2025, 14.30 Uhr SUDHEIM (Wol) Am Mittwoch gegen 14.30 Uhr befuhr ein 29-jähriger Motorradfahrer die K414 aus Sudheim in Richtung Suterode. In einer Linkskurve kam der Katlenburger nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte. Durch den Unfall zog sich der 29-Jährige schwere Verletzungen zu. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er in ein ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 09:24

    POL-NOM: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht an der Greener Burg

    Bad Gandersheim (ots) - (Me)37574 Einbeck, OT Greene, Greener Bur. Zeit Freitag, 1. August, 2025, 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Die Polizei Bad Gandersheim sucht einen ca. 50 jährigen Mann (kurze graue Haare, trug eine helle Jeans), der Unfallzeuge ist beziehungsweise sachdienliche Hinweise geben kann. Der Zeuge habe sich mit einem älteren Fahrzeugführer einen schwarzen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren