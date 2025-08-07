POL-NOM: Person bei Unfall schwer verletzt
Northeim (ots)
Northeim OT Sudheim, Kreisstraße 414, Mittwoch, 06.08.2025, 14.30 Uhr
SUDHEIM (Wol)
Am Mittwoch gegen 14.30 Uhr befuhr ein 29-jähriger Motorradfahrer die K414 aus Sudheim in Richtung Suterode. In einer Linkskurve kam der Katlenburger nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte. Durch den Unfall zog sich der 29-Jährige schwere Verletzungen zu. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er in ein Krankenhaus gebracht.
Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell