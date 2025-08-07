Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter Alkoholbeeinflussung und ohne Fahrerlaubnis

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, Neue Straße. Zeit: Mittwoch, 6. August 2025, um 21:30 Uhr. Ein 25-jähriger Bad Gandersheimer befuhr mit seinem Opel die Neue Straße und er wurde angehalten und überprüft. Die Überprüfung ergab, dass der nun Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und er unter erheblicher Alkoholbeeinflussung stand. Es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt, Weiterfahrt untersagt und Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell