POL-NOM: Unfall zwischen Radfahrenden

Uslar (ots) - USLAR (ke) Sollingstraße, 06.08.2025, 04:08 Uhr Ein 29-jähriger Lkw-Fahrer aus Fürstenberg teilte mit, dass sein linker Außenspiegel vom Lkw eines Warburger Unternehmens durch den Aufbau eines ihm entgegenkommenden Lkw beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seine Daten zu Hinterlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 350 EUR. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060 Rückfragen bitte an: ...

