Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Zwei Wohnungseinbrüche/Zeugen gesucht

Viernheim (ots)

Am Mittwoch (19.03.) ereigneten sich in Viernheim zwei Wohnungseinbrüche. Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen 17.00 und 19.30 Uhr gewaltsam Zugang in ene Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Rathausstraße. Sie bemerkten, dass die Bewohner zu Hause waren und flüchteten daraufhin unverrichteter Dinge vom Tatort.

Zudem geriet in der Theodor-Heuss-Allee eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in das Visier Krimineller. Hier drangen die Täter in die Räumlichkeiten ein. Durch die ausgelöste Alarmanlage wurden die ungebetenen Besucher vermutlich gestört und flüchteten daraufhin ohne Beute vom Tatort. Tatzeit war hier um kurz nach 20.00 Uhr.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell