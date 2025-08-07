Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht an der Greener Burg

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37574 Einbeck, OT Greene, Greener Bur. Zeit Freitag, 1. August, 2025, 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Die Polizei Bad Gandersheim sucht einen ca. 50 jährigen Mann (kurze graue Haare, trug eine helle Jeans), der Unfallzeuge ist beziehungsweise sachdienliche Hinweise geben kann. Der Zeuge habe sich mit einem älteren Fahrzeugführer einen schwarzen PKW Seat angesehen. Es kam zu einer Berührung zwischen einem weißen PKW Ford und dem angeführtem schwarzen Seat. Der Zeuge möge sich bei der Polizei in Bad Gandersheim 05382 95390, melden.

