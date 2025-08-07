POL-NOM: Ohne Versicherung und unter Einfluss E-Scooter gefahren
Northeim (ots)
Northeim, Teichstraße, Mittwoch, 06.08.2025, 18.05 Uhr
NORTHEIM (Wol)
Am Mittwoch gegen 18.05 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen E-Scooter-Fahrer, der vor der Northeimer Polizeidienststelle auf der Teichstraße fuhr.
Bei der Kontrolle konnte der 18-jährige Northeimer keinen gültigen Versicherungsschutz für den E-Scooter vorlegen. Zudem bestand der Verdacht, dass der 18-Jährige unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stehen könnte. Der Northeimer gab den Konsum einer THC-Vape vor drei Tagen zu. Ein Urintest reagierte anschließend positiv auf THC.
Folge waren die Untersagung der Weiterfahrt und eine Blutprobenentnahme. Zudem wurden ein Straf- und ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.
