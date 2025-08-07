PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Versicherung und unter Einfluss E-Scooter gefahren

Northeim (ots)

Northeim, Teichstraße, Mittwoch, 06.08.2025, 18.05 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Mittwoch gegen 18.05 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen E-Scooter-Fahrer, der vor der Northeimer Polizeidienststelle auf der Teichstraße fuhr.

Bei der Kontrolle konnte der 18-jährige Northeimer keinen gültigen Versicherungsschutz für den E-Scooter vorlegen. Zudem bestand der Verdacht, dass der 18-Jährige unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stehen könnte. Der Northeimer gab den Konsum einer THC-Vape vor drei Tagen zu. Ein Urintest reagierte anschließend positiv auf THC.

Folge waren die Untersagung der Weiterfahrt und eine Blutprobenentnahme. Zudem wurden ein Straf- und ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

