POL-NOM: Ohne Versicherung und unter Einfluss E-Scooter gefahren

Northeim, Teichstraße, Mittwoch, 06.08.2025, 18.05 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Mittwoch gegen 18.05 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen E-Scooter-Fahrer, der vor der Northeimer Polizeidienststelle auf der Teichstraße fuhr.

Bei der Kontrolle konnte der 18-jährige Northeimer keinen gültigen Versicherungsschutz für den E-Scooter vorlegen. Zudem bestand der Verdacht, dass der 18-Jährige unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stehen könnte. Der Northeimer gab den Konsum einer THC-Vape vor drei Tagen zu. Ein Urintest reagierte anschließend positiv auf THC.

Folge waren die Untersagung der Weiterfahrt und eine Blutprobenentnahme. Zudem wurden ein Straf- und ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

