Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Körperliche Auseinandersetzung auf dem Festungsfest

Germersheim (ots)

Eine gebrochene Nase und Reizungen wegen des Einsatzes von Pfefferspray waren das Resultat einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Festungsfest in Germersheim. Nach derzeitigem Kenntnisstand gerieten in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 04:30 Uhr mehrere Personen im Bereich der Festungslounge in Streitigkeiten, die letztlich mit Faustschlägen endeten. Einer der Beteiligten setzte zudem Pfefferspray ein. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte ein 22 Jahre alter Tatverdächtiger aus dem Kreis Germersheim ermittelt werden, der zur Tätergruppe gehören soll. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail an die Polizeiinspektion Germersheim zu wenden.

