POL-PDLD: Venningen - Einbruch in Scheune

Siebeldingen (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (29./30.06.2025) versuchte ein bislang unbekannter Täter gegen 02:15 Uhr zwei Mountainbikes aus einem Hof in der Bismarckstraße in Siebeldingen zu entwenden. Da er bei dem Versuch das Schloss aufzubrechen zu viel Lärm machte, wurde der Eigentümer der Fahrräder auf die Situation aufmerksam. Beim Erblicken des Eigentümers flüchtete der Unbekannte. In ...

