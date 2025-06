Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Fahrradsturz

Edesheim

Am vergangenen Freitagnachmittag verlor eine 66 Jahre alte Radfahrerin in der Staatsstraße die Kontrolle über ihr Rad und stürzte mit dem Kopf gegen eine Mauer. Dabei erlitt sie ein Kopfplatzwunde sowie Prellungen an der Schulter. Sie kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Einen Helm trug sie nicht. Die meisten Erwachsenen verzichten oft auf den lebensrettenden Kopfschutz. Dabei kann ein Fahrradhelm bei einem schweren Sturz die Gesundheit oder gar das Leben retten.

