POL-NOM: Verkehrsunfall
Uslar (ots)
Uslar, (go), Wiesenstraße, Donnerstag, der 07.08.2025, 12:23 Uhr. Eine 36- jährige PKW Fahrerin aus Uslar beabsichtigte, von einem Parkplatz in die Wiesenstraße einzubiegen und übersah dabei einen vorfahrtberechtigten 34- jährigen PKW Fahrer aus Adelebsen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge und es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.
