POL-NOM: Fahrradfahrer übersehen
Northeim (ots)
Northeim, Weißer Budenweg / Bundesstraße 3, Donnerstag, 07.08.2025, 16.25 Uhr
NORTHEIM (Wol)
Am Donnerstag gegen 16.25 Uhr befuhr eine 36-jährige Northeimer mit einem Auto die Straße "Weißer Budenweg" und beabsichtigte nach rechts auf die B3 abzubiegen. Dabei übersah sie den von rechts kommenden 25-jährigen Fahrradfahrer aus Lamspringe (Kreis Hildesheim).
Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer leicht.
Der Gesamtschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle
Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell