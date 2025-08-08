Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrradfahrer übersehen

Northeim (ots)

Northeim, Weißer Budenweg / Bundesstraße 3, Donnerstag, 07.08.2025, 16.25 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Donnerstag gegen 16.25 Uhr befuhr eine 36-jährige Northeimer mit einem Auto die Straße "Weißer Budenweg" und beabsichtigte nach rechts auf die B3 abzubiegen. Dabei übersah sie den von rechts kommenden 25-jährigen Fahrradfahrer aus Lamspringe (Kreis Hildesheim).

Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer leicht.

Der Gesamtschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

