Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigungen durch Pyrotechnik auch nach Silvesternacht

Stadtilm und Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Auch nach Ende des Neujahr-Tages kam es zu Sachbeschädigungen durch vermeintliche "Polenböller" in den Ortslagen Stadtilm und Arnstadt.

So zündeten Unbekannte am Freitag gegen 02:00 Uhr einen "übermäßigen Böller" in einer Briefkastenanlage der Alten Feldstraße in Stadtilm. Es wurden mindestens sieben Briefkästen im Wert von ca. 500 Euro beschädigt. Teile der Anlage waren im Umkreis von bis zu 10 Metern verteilt.

Am frühen Samstag Morgen, gegen 02:10 Uhr, warfen Unbekannte einen ähnlichen pyrotechnischen Gegenstand in einen Müllcontainer der Herzog-Hedan-Straße in Arnstadt. Auch dieser Behälter mit über 1.000 Liter Fassungsvermögen wurde vollständig zerstört, so dass ebenfalls Sachschaden von mindestens 500 Euro entstand.

Glücklicherweise wurden bei beiden Tathandlungen keine Personen verletzt.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angaben der Hinweisnummern 0001799/2025 für Stadtilm und 0002417/2025 für Arnstadt entgegen. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell