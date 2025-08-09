POL-NOM: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Uslar (ots) - K449, zwischen Bodenfelde und Uslar OT Wiensen, 08.08.2025, 15.50 Uhr USLAR (st) - Wildunfall Eine 22 - Jährige aus der Gemeinde Wesertal kollidierte am Freitagnachmittag mit ihrem Pkw mit einem Reh. Die Fahrzeugführerin befuhr die K 449 in Richtung Wiensen als das Tier plötzlich auf die Fahrbahn sprang. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Das Tier flüchtete. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

