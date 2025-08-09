POL-NOM: Pkw kollidiert mit Reh
Uslar (ots)
K449, zwischen Bodenfelde und Uslar OT Wiensen, 08.08.2025, 15.50 Uhr
USLAR (st) - Wildunfall
Eine 22 - Jährige aus der Gemeinde Wesertal kollidierte am Freitagnachmittag mit ihrem Pkw mit einem Reh. Die Fahrzeugführerin befuhr die K 449 in Richtung Wiensen als das Tier plötzlich auf die Fahrbahn sprang. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Das Tier flüchtete.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle
Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell