PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw kollidiert mit Reh

Uslar (ots)

K449, zwischen Bodenfelde und Uslar OT Wiensen, 08.08.2025, 15.50 Uhr

USLAR (st) - Wildunfall

Eine 22 - Jährige aus der Gemeinde Wesertal kollidierte am Freitagnachmittag mit ihrem Pkw mit einem Reh. Die Fahrzeugführerin befuhr die K 449 in Richtung Wiensen als das Tier plötzlich auf die Fahrbahn sprang. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Das Tier flüchtete.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 11:11

    POL-NOM: Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Lange Straße, (Fußgängerzone), Donnerstag, der 07.08.2025, 11:15 Uhr. Eine 21- jährige Fahrerin eines Transporters fuhr im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl sie unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest bestätigte das. Eine Blutentnahme wurde veranlasst an und die Weiterfahrt wurde ihr untersagt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 11:09

    POL-NOM: Verkehrsunfall

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Wiesenstraße, Donnerstag, der 07.08.2025, 12:23 Uhr. Eine 36- jährige PKW Fahrerin aus Uslar beabsichtigte, von einem Parkplatz in die Wiesenstraße einzubiegen und übersah dabei einen vorfahrtberechtigten 34- jährigen PKW Fahrer aus Adelebsen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge und es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 11:04

    POL-NOM: Fahrradfahrer übersehen

    Northeim (ots) - Northeim, Weißer Budenweg / Bundesstraße 3, Donnerstag, 07.08.2025, 16.25 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Donnerstag gegen 16.25 Uhr befuhr eine 36-jährige Northeimer mit einem Auto die Straße "Weißer Budenweg" und beabsichtigte nach rechts auf die B3 abzubiegen. Dabei übersah sie den von rechts kommenden 25-jährigen Fahrradfahrer aus Lamspringe (Kreis Hildesheim). Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer leicht. Der Gesamtschaden wird auf 2.500 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren