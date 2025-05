POL-UN: Kamen - Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Werne (ots) - In einem Zeitraum von Mittwoch (30.04.2025) um 16:30 Uhr bis Montag (05.05.2025) um 06:50 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Jüngststraße. Unbekannte Täter hebelten eine Tür auf und gelangten in die Räumlichkeiten des Gebäudes. Ob etwas entwendet wurde ist bislang unklar. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Werne unter 02389 921 3420 oder unter 02303 921 0 ...

