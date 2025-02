Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen - Einbrecher in Wohnhaus

Korbach (ots)

Auf Bargeld und Schmuck abgesehen hatten es unbekannter Täter bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Samstagabend (8. Februar) in Volkmarsen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter gelangten am Samstag zwischen 19.15 und 23.00 Uhr durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Einfamilienhaus in der Ellingser Straße in Volkmarsen. Nachdem sie mehrere Räume durchsucht hatten, entwendeten sie Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von über 1.000 Euro. Den entstandenen Sachschaden schätzten die aufnehmenden Polizeibeamten auf 500 Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Korbach geführt, die unter der Tel. 05631-9710 um Hinweise bittet.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell