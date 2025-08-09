PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Marienstraße 25, dortiger Parkplatz, Edeka Center Scheuner. Zeit: Samstag, 09.08.2025, 12:15 bis 12:30 Uhr.

Bislang unbekannte Täterschaft beschädigte beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß geparkten Pkw, VW Golf, Farbe schwarz. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Verkehrsunfallort, ohne sich um schadensregulierende Maßnahmen zu kümmern. Der VW Golf wurde am Kotflügel vorne rechts beschädigt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 4000 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/95390. (Wol)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

