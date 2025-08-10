POL-NOM: Pkw beschädigt

Uslar (ots) - Uslar, Bella Clava 21, 08.08.2025, 17.07 Uhr USLAR (st) - Trunkenheit im Verkehr Bei einer Verkehrskontrolle eines Pkw in der Bella Clava, besetzt mit einem Heranwachsenden aus Northeim, wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer seinen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt ...

mehr