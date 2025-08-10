POL-NOM: Pkw beschädigt
Uslar (ots)
Uslar, Wiesenstraße 20, 09.08.2025, 08.50 Uhr - 09.08.2025, 09.02 Uhr
USLAR (st) - Unfallflucht
Eine bislang unbekannte Person kollidiert, vermutlich beim Ausparken, mit dem ordnungsgemäß geparkten Pkw, einem schwarzen VW Golf Variant, eines 42 - Jährigen Geschädigten aus Uslar. Der Pkw wurde im unteren Bereich der Fahrertür sowie am linken Außenspiegel beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro.
