PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw beschädigt

Uslar (ots)

Uslar, Wiesenstraße 20, 09.08.2025, 08.50 Uhr - 09.08.2025, 09.02 Uhr

USLAR (st) - Unfallflucht

Eine bislang unbekannte Person kollidiert, vermutlich beim Ausparken, mit dem ordnungsgemäß geparkten Pkw, einem schwarzen VW Golf Variant, eines 42 - Jährigen Geschädigten aus Uslar. Der Pkw wurde im unteren Bereich der Fahrertür sowie am linken Außenspiegel beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 09.08.2025 – 17:51

    POL-NOM: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht

    Bad Gandersheim (ots) - 37581 Bad Gandersheim, Marienstraße 25, dortiger Parkplatz, Edeka Center Scheuner. Zeit: Samstag, 09.08.2025, 12:15 bis 12:30 Uhr. Bislang unbekannte Täterschaft beschädigte beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß geparkten Pkw, VW Golf, Farbe schwarz. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Verkehrsunfallort, ohne sich um schadensregulierende Maßnahmen zu kümmern. Der VW ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 17:14

    POL-NOM: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht mit einem schwer verletztem Kradfahrer

    Bad Gandersheim (ots) - 37589 Kalefeld, L525 zwischen Nienstedt und Westerhof, Samstag, 09.08.2025, 10:29 Uhr Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines silbernen SUV die L525 aus Westerhof kommend in Richtung Nienstedt. Im Bereich einer dortigen Linkskurve fuhr dieser in den Gegenverkehr, sodass ein entgegenkommender ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 07:41

    POL-NOM: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

    Uslar (ots) - Uslar, Bella Clava 21, 08.08.2025, 17.07 Uhr USLAR (st) - Trunkenheit im Verkehr Bei einer Verkehrskontrolle eines Pkw in der Bella Clava, besetzt mit einem Heranwachsenden aus Northeim, wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer seinen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren