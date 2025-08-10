Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Hardegsen, Schulstraße, Sonntag, 10.08.2025, 01:25 Uhr

Am Sonntag gegen 01:25 Uhr fällt einer Funkstreifenbesatzung in Hardegsen ein E-Scooter-Fahrer ohne Pflichtversicherung auf.

Der 35-jährige Fahrzeugführer wurde kontrolliert und konnte auch keinen gültigen Versicherungsschutz vorweisen.

Folgen waren die Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung eines Strafverfahrens.

