Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am 08.04.2025 gegen 20:30 Uhr ereignete sich in Mannheim in der Untermühlaustraße ein Verkehrsunfall zwischen einer 29-jährigen Kia-Fahrerin und einem 50-jährigen Ford-Fahrer.

Der 50-Jährige musste wegen eines am Fahrbahnrand geparkten Lieferfahrzeugs nach links ausweichen. Die nachfolgende 29-jährige Fahrerin des Kia gab dem Ford-Fahrer Hupsignale und Signale mit der Lichthupe. Zudem zeigte sie dem Mann den Mittelfinger. Anschließend wechselte sie auf die rechte Fahrspur und setzte sich neben des Ford. Bei heruntergelassener Seitenscheibe beleidigte sie den Fahrer des Ford und lenkte ihr Fahrzeug schließlich nach links. Dieser musste auf die Gegenfahrbahn ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei einem gleichen Manöver in Höhe der Hansastraße kam es schließlich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Nachdem beide ihre Fahrzeuge gestoppt hatten, stieß die Frau aus, schlug mehrfach gegen die Heckscheibe des Ford und riss den Scheibenwischer ab. Dabei setzte sie ihre Beleidigungen mit unflätigen Worten gegenüber dem 50-Jährigen fort. Dieser blieb im Auto sitzen und verständigte die Polizei.

Die weiterführenden Ermittlungen werden beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt durchgeführt. Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren oder sachdienliche Hinweise zum Tatablauf geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/ 33010 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell