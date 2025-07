Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte versuchen Wohnungstüren aufzuhebeln

Jüchen (ots)

Am Mittwoch (16.07.), zwischen 01:25 und 01:30 Uhr, versuchten Unbekannte durch Aufhebeln in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Braunstraße in Jüchen zu gelangen. Beide Vorhaben scheiterten.

Wie sich die Tatverdächtigen Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus verschafften, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat diese aufgenommen.

Zudem rät die Polizei zur Vorsicht: Diebe und Einbrecher nutzen gezielt Schwachstellen in der Sicherung von Häusern und Wohnungen aus und schlagen schnell zu. Wer sich entsprechend schützt, kann unerwünschte Eindringlinge abschrecken. Wie das geht, dazu bietet die Polizei eine kostenlose und herstellerneutrale Beratung vor Ort an. Mieter und Eigentümer von Wohnungen und Häusern können hierfür einen Termin unter 02131 3000 vereinbaren

