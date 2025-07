Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Neusserin überrascht mutmaßlichen Einbrecher im Hausflur

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am Mittwoch (16. Juli) hörte eine Neusserin gegen 9 Uhr Geräusche aus dem Flur ihres Einfamilienhauses an der Schorlemerstraße im Dreikönigsviertel. Als sie nachsehen wollte, stand ein junger Mann im Hausflur und durchsuchte ihre Handtasche. Die Neusserin sprach den Verdächtigen an, der daraufhin davonrannte. Wie der mutmaßliche Einbrecher in das Haus gelangt ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Auch, ob Beute gemacht wurde, wird noch ermittelt.

Am selben Tag, in der Zeit von 15:30 Uhr bis 19:05 Uhr, ist es zu einem Einbruchsversuch an der Sebastianusstraße in der Neusser Innenstadt gekommen. Hier stellten Hausbewohner Beschädigungen an der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses fest, bei denen es sich offenbar um Hebelmarken handelt. Ins Gebäude gelangten die mutmaßlichen Einbrecher nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Das Kriminalkommissariat 14 der Polizei des Rhein-Kreis Neuss ermittelt. Auf der Suche nach den möglichen Einbrechern können Beobachtungen von Zeugen hilfreich sein.

Sachdienliche Informationen werden deswegen unter der Rufnummer 02131 3000 sowie der E-Mail-Adresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Einbrecher versuchen in der Regel, möglichst schnell und unerkannt in ein Gebäude einzudringen. Die günstige Gelegenheit ist dabei erfahrungsgemäß häufig wichtiger als die potenzielle Beute. Deswegen ist es wichtig, Häuser und Wohnungen durch entsprechende Maßnahmen zu sichern. Eigentümer und Mieter können dazu auf die Erfahrung der Polizei zurückgreifen. Die Experten der Abteilung Kriminalprävention bieten kostenlose Beratungstermine vor Ort an, bei denen sie mögliche Angriffspunkte der Verbrecher analysieren und Sicherungsmaßnahmen vorschlagen. Ein Termin kann ebenfalls unter der Rufnummer 02131 3000 vereinbart werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell