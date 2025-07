Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Seniorin übergibt Geldkarte an mutmaßliche Betrüger

Neuss (ots)

Eine 85-Jährige aus Neuss ist offenbar Opfer von Betrügern geworden, die versuchen, als Bankmitarbeiter getarnt an das Geld von Bürgerinnen und Bürgern zu kommen. Eine bislang unbekannte Person kontaktierte die Neusserin demnach telefonisch und gab an, dass es zu einer verdächtigen Abbuchung von ihrem Konto gekommen sei. Um dies zu überprüfen, müsse man ihre Geldkarte abholen. Noch während des Telefonats, gegen 10:30 Uhr, erschien ein weiterer angeblicher Bankmitarbeiter an der Adresse der Seniorin an der Wolkerstraße. Dieser nahm die Geldkarte der 85-Jährigen an sich und entfernte sich danach in unbekannte Richtung. Nach aktuellem Erkenntnisstand ist es bereits zu Abbuchungen vom Konto der Neusserin gekommen, mutmaßlich durch die augenscheinlichen Betrüger.

Das Kriminalkommissariat 12 der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet auch Zeugen um Mithilfe: Der verdächtige Kurier soll etwa 180 Zentimeter groß und schlank sein. Er habe dunkles, krauses Haar, keinen Bart, sprach gebrochenes Deutsch und war mit einem weißen T-Shirt sowie Jeans bekleidet. Wer Hinweise in diesem Zusammenhang geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu wenden.

Am selben Tag ist eine weitere, ebenfalls 85-jährige Neusserin von offenbar falschen Bankmitarbeitern betrogen worden. Diese hatten sich telefonisch gemeldet und die Seniorin aufgefordert, aus Sicherheitsgründen sensible Kontodaten preiszugeben. Dem war die Seniorin nachgekommen.

Mit einer anderen Masche sind Betrüger offenbar bei einer dritten Dame aus Neuss gescheitert. Diese erhielt einen sogenannten Schockanruf: Eine Person gab an, einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Sie müsse ins Gefängnis, wenn die Neusserin ihr nicht mit Geld aushelfe. Als diese den Betrug erahnte und angab, kein Geld und auch keine weiteren Wertgegenstände zur Hand zu haben, wurde das Gespräch beendet.

Immer wieder erfährt die Polizei von Betrügern, die es vor allem auf ältere Menschen abgesehen haben. Die Täter gehen geschickt vor, nutzen psychologische Manipulation und lassen Häufig erst Verdacht aufkommen, wenn der Schaden bereits angerichtet ist. Deswegen ist es wichtig, ältere Menschen zu diesem Thema zu sensibilisieren. Wer Aufmerksam ist und die Tricks der Verbrecher kennt, kann sich Schützen. Einige Hinweise und Vorgehensweisen hat die Polizei deswegen im Internet unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern zusammengestellt.

