Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte Täter drangen in ein Einfamilienhaus ein und flüchteten anschließend unerkannt

Dormagen (ots)

Unbekannte Täter drangen am 16.07., gegen 02:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Knechtstedener Straße in Dormagen-Horrem ein. Bei der Suche nach den Tätern kamen neben mehreren Streifenwagen auch ein Diensthundeführer mit seinem Vierbeiner und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler gelangten die unbekannten Täter durch ein Fenster im Erdgeschoß in das Haus und suchten dort nach Wertgegenständen. Zur Tatbeute können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Nach der Tat flohen die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Zeugen hatten ein Geräusch wahrgenommen und anschließend die Polizei gerufen.

Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (We)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell