Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht flüchtigen Fahrzeugführer

Neuss (ots)

Am Montag (14.07.), gegen 21:45 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Neusser mit seinem Leichtkraftrad die Römerstraße in Fahrtrichtung Weißenberg. Ein unbekannter Fahrzeugführer, welcher in die gleiche Richtung fuhr, setzte zum Überholen an und scherte danach kurz vor dem 25-Jährigen wieder ein.

Der Neusser stürzte von seinem Kraftrad und verletzte sich leicht.

Ob es zu einem Zusammenstoß kam, ist Gegenstand der Ermittlungen, welche das Verkehrskommissariat 1 führt.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen älteren, silbernen Mercedes, wahrschein eine C- oder E-Klasse mit Neusser Städtekennung.

Die Polizei bittet den oder die Fahrzeugführer/in sich mit dem Verkehrskommissariat 1 in Verbindung zu setzen. Ebenso werden Zeugen gebeten sich unter der Nummer 02131 3000 oder per Mail unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Zudem erinnert die Polizei daran, dass bei einem Unfall alle Beteiligten dazu verpflichtet sind, sich zu erkennen zu geben und Kontaktdaten auszutauschen. Wer sich unerlaubt entfernt, muss mit einer Geldstrafe oder sogar dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

