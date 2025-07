Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht nächtliche Einbrecher

Korschenbroich (ots)

In der Nacht zu Montag (14. Juli) ist es an der Rheydter Straße in Korschenbroich zu einem Einbruch gekommen. Möglicherweise durch eine unverschlossene Kellertür verschafften sich zwischen 0:30 Uhr und 6 Uhr morgens ein oder mehrere Tatverdächtige Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Sie durchwühlten mehrere Räume. Die Bewohner, die sich zu dieser Zeit im Obergeschoss aufhielten, bemerkten den Einbruch erst am nächsten Morgen. Nach bisherigem Kenntnisstand entkamen die Tatverdächtigen mit Bargeld sowie Wertgegenständen.

Auf der Suche nach den mutmaßlichen Einbrechern bitten die Ermittler des Kriminalkommissariat 14 der Polizei auch eventuelle Zeugen um Hinweise. Sachdienliche Informationen können unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de gemeldet werden.

Auch im Kampf gegen die nach wie vor hohe Zahl von Wohnungseinbrüchen ist die Polizei auf die Mitarbeit der Bevölkerung angewiesen. Unverschlossene Türen, gekippte Fenster oder nicht ausreichend gesicherte Terrassentüren sind beliebte Angriffspunkte für Verbrecher, um innerhalb kurzer Zeit in ein Haus oder eine Wohnung einzudringen. Auf der anderen Seite lassen Einbrecher häufig von ihrem Vorhaben ab, wenn ihnen der Einstieg nicht schnell gelingt. Schon einfache Sicherungsmaßnahmen können deswegen Wirkung zeigen. Um Eigentümer und Mieter dabei zu unterstützen, bietet die Polizei des Rhein-Kreis Neuss einen kostenlosen und herstellerneutralen Beratungsservice an. Termine vor Ort können unter der Rufnummer 02131 3000 vereinbart werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell