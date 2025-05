Hildburghausen (ots) - In der Zeit vom 02.05.2025 bis Montagvormittag drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Firmengebäude im Kaltenbronner Weg in Hildburghausen ein. Die Einbrecher durchwühlten Schubfächer und flüchteten anschließend unbemerkt. Derzeit wird noch geprüft, ob etwas entwendet wurde. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 ...

