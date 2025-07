POL-PDWO: Betrugsversuch am Telefon

Alzey (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kam es in der Ernst-Reuter-Straße in Alzey zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Der Täter gelangte über eine Leiter durch ein Fenster im ersten Obergeschoss in das Anwesen und erbeutete Schmuck und Bargeld im höheren dreistelligen Wert. Bei drei weiteren Anwesen im Nahbereich, konnte zwischen 00:00 ...

