Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall auf der B9 bei Worms mit drei verletzten Personen

Worms (ots)

Am Sonntag, den 20.07.2025, gegen 12:54 Uhr befuhren ein 56-jähriger Mann aus Schönau und ein 18-jähriger Wormser mit ihren PKW's die zweispurige B9 in Fahrtrichtung Worms. Hier wechselte der 56 Jährige die Fahrspur, ohne auf den 18 Jährigen zu achten, wodurch es zur Kollision zwischen den Fahrzeugen kam. Durch den Zusammenstoß verletzten sich der 56 Jährige und der 18 Jährige, samt seinem 52-jährigen Mitfahrer leicht, sodass sie durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden.

Die Fahrbahn musste, zum Zwecke der Unfallaufnahme, für 30 Minuten vollgesperrt werden. Neben Polizei befanden sich noch Rettungsdienst und Feuerwehr vor Ort.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell