POL-PDWO: Dintesheim - Unfallflüchtiger Autofahrer und Radfahrer gesucht

Worms (ots)

Am Samstag befuhr eine Frau aus dem Donnersbergkreis gegen 11.00 Uhr mit ihrem einjährigen Kind in ihrem PKW die Kreisstraße von Dintesheim kommend in Richtung Eppelsheim. Im Bereich der Bahnstreckenüberführung radelte ihr ein Fahrradfahrer entgegen. Dieser wurde durch einen dahinter befindlichen PKW überholt, der wegen der Kurvenführung evtl. den Gegenverkehr übersah. Durch die entstandene Verengung der Fahrbahn und um dann einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Frau dem Fahrzeug nach rechts aus. Dort stieß sie gegen die Leitplanke und beschädigte ihren Wagen erheblich. Die Insassen, Frau und Kind, blieben unverletzt. Der Radfahrer und das überholende Fahrzeug fuhren weiter, ohne sich um die Verunfallte zu kümmern. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Vorfall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

