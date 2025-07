Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alzey- Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Alzey (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kam es in der Ernst-Reuter-Straße in Alzey zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Der Täter gelangte über eine Leiter durch ein Fenster im ersten Obergeschoss in das Anwesen und erbeutete Schmuck und Bargeld im höheren dreistelligen Wert.

Bei drei weiteren Anwesen im Nahbereich, konnte zwischen 00:00 Uhr und 05:00 Uhr eine männliche Person durch Überwachungskameras aufgezeichnet werden, welche sich unberechtigterweise auf deren Grundstücken aufhielt.

Auf einem Grundstück in der Gustav-Heinemann-Straße wurde die Überwachungskamera von dieser männlichen Person entwendet.

Der Mann ist in etwa 45-60 Jahre alt und trug ein Base-Cap. Wer kann Hinweise zu dieser Person geben, oder hat in der Nacht vom 19.07.2025 auf den 20.07.2025 ebenfalls eine verdächtige Person auf seinem Grundstück beobachtet oder aufgezeichnet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms, K45 Alzey unter 06731-9110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell